Die Gelben Engel kommen jetzt auch bei einer Fahrradpanne

Der ADAC baut seine Mobilitätshilfe aus: Künftig kommen die Gelben Engel auch bei einer Fahrradpanne. Zunächst wird das Angebot als Pilotprojekt in Berlin und Brandenburg getestet. Die Pannenhelfer kommen, wenn es wegen Problemen mit dem Reifen, der Kette, den Bremsen oder dem Akkuproblemen nicht mehr weitergeht. Dazu wurde eigens die Hotline 86 86 86 86 mit Berliner Vorwahl eingerichtet.

„Viele unserer Mitglieder nutzen immer häufiger das Fahrrad. Deshalb wollen wir jetzt herausfinden, wie hoch der Bedarf an dieser Hilfeleistung ist und wie sie bei den Menschen ankommt“, erklärt Thomas Reynartz, Leiter der ADAC-Pannenhilfe, zum Start des mehrmonatigen Testlaufs. Für den neuen Service wurden die Pannenhelfer entsprechend geschult und ausgestattet. Neben der Reparatur an Ort und Stelle nach einer Panne oder einem Unfall, hilft der ADAC gegebenenfalls auch beim Transport zur nächsten geeigneten Werkstatt und bei der Bergung von Gepäck oder Ladung. „Es geht darum, dem Mitglied die Weiterfahrt so rasch es geht zu ermöglichen und Unannehmlichkeiten zu ersparen“, so Reynartz.



Helfen werden die Gelben Engel überall dort, wo sie mit ihren Einsatzfahrzeugen hinkommen können, ohne gegen die Straßenverkehrsordnung zu verstoßen. In Berlin verfügt der ADAC auch über Pannenhelfer, die mit dem E-Bike und Ausrüstung im Fahrradanhänger unterwegs sind. (ampnet/jri)