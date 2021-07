Vorschau: Neuer Opel und neue Harley, Esseesse und Wolverine

Opel steuert unter den deutschen Herstellern recht erfolgreich durch die Corona-Krise. Weiteren Schwung versprechen sich die Rüsselsheimer vom neuen Astra, der nächste Woche vorgestellt wird. Harley-Davidson setzt seine mit der Pan America eingeleitete 1250er-Baureihe mit einem weiteren Modell fort. Es dürfte sich um einen Ersatz für die in Europa nicht mehr angebotene Sportster handeln.

Abarth will mit dem 695 Esseesse den Geist des legendären Ur-Modells wieder beleben. Ob’s geklappt hat, weiß unser Autor Axel F. Busse. Nicht weniger Spaß bereitet das Side-by-Side-Vehicle Wolverine R-Max 1000 mit neuem Zwei-Zylinder-Motor. Zwar verschweigt Yamaha die Leistungsdaten seines neuen Offroad-Fahrzeugs mit bis zu vier Sitzen, doch die Frage danach erübrigt sich letztendlich: So entspannt und mit so viel Urvertrauen in die Technik sind wir noch nie im Gelände unterwegs gewesen.



Michael Kirchberger stellt im Praxistest den Mitsubishi Eclipse Cross PHEV vor: Das japanische SUV kann auch elektrisch, muss aber nach 50 Kilometern an die Steckdose. Mit der Kraft der zwei Herzen kommt der Fahrspaß aber nicht zu kurz.



Wenn Rechtsvertreter die große Kohle wittern: Anwaltskanzleien verunsichern mit Klageaufforderungen Tausende von Fiat-Wohnmobilisten. Dabei sehen die Gerichte zur Zeit überhaupt keinen Handlungsbedarf und weisen beim angeblichen Dieselbetrug der Italiener die Klagen ab. Von befürchteten Fahrzeugstilllegungen kann also keine Rede sein. Und noch einmal Caravaning: Knaus-Tabbert zeigt seine Neuheiten im Vorfeld des Caravan-Salons in Düsseldorf und spricht als Volumenhersteller vor allem den Durchschnittskunden an. Gleich zwei Klassen darüber ist Concorde aktiv. Die Luxusmobile der Marke wollen mindestens satt sechsstellig bezahlt werden, dafür gibt es in ihnen nichts, was es nicht gibt.



