Yamaha ruft Ténéré- und XT-Fahrer ins „Spirit Camp“

Die Yamaha Ténéré steht seit fast 40 Jahren für Motorradabenteuer, Reisen in ferne Länder, aber auch für Rallye-Geschichte und vieles mehr. Diesen Geist will das „Ténéré Spirit Camp 2021“ heraufbeschwören, das am 10. und 11. September im Rahmen des „Touratech Active Adventure“ in Niedereschach stattfindet. Neben Fahrern einer Ténéré und Super Ténéré aller Modellgenerationen sind auch XT-Besitzer willkommen.

Im Mittelpunkt stehen der Erfahrungsaustausch und das gemeinsame Erlebnis mit Camp-Charakter. Dazu werden Fahraktivitäten von reinen Straßentouren bis hin zu Offroad-Schnupperkursen angeboten. Zum Programm gehören auch kleinere Vorträge. Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro pro Person. Im Preis inbegriffen ist ein kleines Willkommenspaket. Weitere Informationen und die Anmeldung gibt es unter www.yamaha-motor.eu/de/de/news/tenere-spirit-camp-2021. (ampnet/jri)