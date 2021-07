Als wir vergangene Woche nur 720.000 Abrufe melden konnten, schoben wir den großen Sprung nach unten auf den Ferienbeginn. Diese Woche sind es nun knapp 1,3 Millionen Abrufe und Downloads. Die Versuchung liegt nahe, den Zugewinn der Qualität der Themen der Woche zuzuschreiben. Aber es ist wohl wieder die Ferienzeit. Egal – wir freuen uns, nun das drittel Mal die magische Ein-Million-Grenze in einer Woche übersprungen haben. Das gibt ein gutes Gefühl.

Bei den 436.457 Abrufen und Downloads von Texten waren dies die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“:



1. Mercedes-Benz C-Klasse: Der verlorene Stern

2. Neuer Bußgeldkatalog: Schärfere Maßnahmen treffen auf Akzeptanz

3. Praxistest VW Golf R: Schöne Grüße nach Stuttgart und München

4. Blick nach vorn: So soll der Mercedes-Benz EQE kommen

5. Vorstellung Eura Mobil 2022: Raumgewinn für zwei und mehr

6. Fahrbericht Hyundai Ioniq 5: Stromschlag für die Konkurrenz

7. Abarth 695 Esseesse lässt Sammlerherzen höher schlagen

8. Seat steht gewaltig unter Strom

9. „LET light“ in Wülfrath soll die Wartezeit überbrücken

10. Caravaning: Wo geht die Reise hin?



842.010 Fotos und Videos sind in der vergangenen Woche von unserem Server als Downloads an unsere Abnehmer ausgeliefert worden. Das Flugauto Aircar lieferte das erfolgreichste Video. Bei den Fotos lag Larson-Design mit seinem Rendering vom zukünftigen Mercedes-Benz EQE weit vorn. (ampnet/Sm)