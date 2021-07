Ford Mustang Mach-E ist „Elektroauto des Jahres“

Das US-Magazin „Car and Driver“ hat den Ford Mustang Mach-E zum „Elektroauto des Jahres 2021“ gekürt. Der „Electric Vehicle of the Year Award“ wurde erstmals vergeben. Der Ford setzte sich gegen zehn weitere Titel-Anwärter durch. Der Entscheidung vorausgegangen war ein dreiwöchiger Test inklusive einer über 1600 Kilometer langen Vergleichsfahrt. Bei den Elektrofahrzeugen handelte es sich ausschlißelich um Modelle, die zuvor bereits in Tests des Magatins Bestnoten erzielt hatten.

„Der Mustang Mach-E ist das perfekte Fahrzeug, um aus Skeptikern der Elektromobilität glühende Elektroauto-Fans zu machen", sagte Chefredakteurin Sharon Carty. „Formensprache und Größe dieses Crossover-Modells wirken sehr vertraut. Damit trifft der Ford Mustang Mach-E genau den Geschmack amerikanischer Autofahrer. Sein äußerst attraktives Design fällt auf. Hinzu kommt: Beim Thema Reichweite sowie im Hinblick auf die Ladezeiten ist er ebenfalls sehr weit vorne."



Zu den Anwärtern auf den Titel gehörten neben dem Mustang Mach-E der Audi e-Tron, Kia Niro, Nissan Leaf Plus, Polestar 2, Porsche Taycan 4S PBP, Tesla Model 3 Performance, Tesla Model S Long Range Plus, Tesla Model Y

Performance, Volkswagen ID 4 und Volvo XC40 Recharge. Das Testprogramm von "Car and Driver" setzt sich zusammen aus Messungen, subjektiven Fahreindrücken und direkten Vergleichen sowohl von praktischem Nutzwert als auch dem Fahrspaß der jeweiligen Modelle.



Zuvor hatte der Mustang Mach-E bereits den „Editor's Choice Award“ von „Car and Driver“ gewonnen sowie in den USA die Auszeichnungen „Eco-Friendly Car of the Year Award“ von Cars.com und „Utility of the Year" von „AutoGuide" erhalten. Zudem wurde er zum „Green Vehicle of the Year“ gewählt und siegte beim "Car Buyer's Award" des Fachmagazins „Autoweek“. (ampnet/jri)