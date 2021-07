Fahrbericht Toyota Land Cruiser: 27 PS mehr für dies- und jenseits der Piste

Toyota hat seinen Offroader Land Cruiser zum Modelljahr 2021 aufgerüstet. Mit an Bord sind mehr Sicherheit und unter der Haube der überarbeitete 2,8-Liter-Diesel, der mehr Leistung hat und jetzt über Stopp-Start-Technik verfügt.

Geländewagen werden meistens nicht gekauft, um damit tatsächlich durch Feld, Wald und Weisen zu preschen. Besitzer von Offroad-Fahrzeugen steuern in der Regel Ziele an, die sie in den allermeisten Fällen auch mit einem normalen Pkw erreichen würden. Sie lieben das individuelle, oft martialische Erscheinungsbild ihrer Autos, sie zehren von dem Gefühl auch abseits der Asphaltpisten voranzukommen, wenn es die Situation erforderlich machen sollte. Und natürlich setzen insbesondere die Eigner größerer Allradfahrzeuge ihr Vehikel oft als Zugmaschinen für schwere Anhänger ein.



Leiterrahmen-Chassis, Allradantrieb, Geländeuntersetzung, Bergan- und Abfahrkontrolle alles ist beim Land Cruiser vorhanden. Mit seiner Watttiefe von 70 Zentimetern und einem Böschungswinkel von 32 Grad vorne ist das Dickschiff auch abseits der Piste ein guter Wegbegleiter. An den Haken des robusten Allradlers können bis zu drei Tonnen gehängt werden, und der Kofferraum verfügt über ein Stauvolumen von 621 Liter bis maximal 1934 Liter.



Wie bisher ist der Geländegänger als 4,40 Meter kurzer Dreitürer sowie als Fünftürer 44 Zentimeter länger Fünftürer erhältlich. Eine dritte Sitzreihe ist für Letzteren zum Aufpreis von 1790 Euro zu haben. Für den Vortrieb sorgt nur noch der aus dem Hilux bekannte 2,8-Liter-Vierzylinder-Diesel, der jetzt 204 PS leistet. Das sind immerhin 27 PS mehr als bisher. Außerdem ist der Selbstzünder jetzt mit Stopp-Start-Technik bestückt. Der Normverbrauch (WLTP) liegt jetzt bei 7,5 bis 7,7 beim Dreitürer beziehungsweise 7,6 bis 8,0 Liter je 100 Kilometer beim Fünftürer. Unser Testverbrauch lag bei 8,1 Liter.



Bei der Automatikversion wird das maximale Drehmoment von 500 Newtonmetern bei 1600 bis 2400 Umdrehungen auf die Kurbelwelle gewuchtet. Bisher waren es 450 Nm. Seine Maximalgeschwindigkeit von 175 km/h erreicht der Offroader mühelos. Den Spurt von 0 auf Tempo 100 meistert der Japaner in 11,1 Sekunden. Durch die Start-Stopp-Technik konnten die Verbrauchswerte und CO2-Emisssionswerte im Vergleich zum Vorgänger gesenkt werden.



Bei einer ersten Ausfahrt mit dem fünftürigen Land Cruiser mit Sechs-Gang-Automatik, die präzise schaltet, überzeugte der Wagen durch seinen kultivierten Motorlauf mit ordentlich Zugkraft. Bezüglich Fahrdynamik, Komfort und Handling ist der Toyota ein angenehmes Fahrzeug mit präziser Lenkung. Das gute Raumangebot im Fünftürer paart sich gutem Komfort und zeitgemäßer Sicherheitsausstattung. So gibt es – je nach Ausstattungsversion oder optional - im Japaner unter anderem ein schnelleres Multimedia-Touchscreen-System inklusive Apple Carplay und Android Auto und Navigationssystem mit Rückfahrkamera sowie das Sicherheitspaket Toyota-Safety-Sense der zweiten Generation.



Angeboten wird der Land Cruiser in den vier Ausstattungsversionen Land Cruiser, Comfort, Executive und Tec-Edition. Die Preispalette beginnt bei 43.650 Euro für den Dreitürer, und der Fünftürer ist ab 46.050 Euro erhältlich. Insgesamt erwartet Toyota Deutschland rund 1000 Verkäufe pro Jahr. (ampnet/uk)



Daten Toyota Land Cruiser Executive Aut. (5-Sitzer)



Länge x Breite x Höhe (m): 4,84 x 1,89 x 1,85

Radstand (m): 2,79

Motor: 4-Zyl.-Diesel, 2755 ccm

Leistung: 150 kW / 204 PS bei 3000 U/min

Max. Drehmoment: 500 Nm bei 1600–2400 U/min

Höchstgeschwindigkeit: 175 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 11,1

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 7,6-8,0 Liter

Effizienzklasse: C-D

CO2-Emissionen: 201–212 g/km

Leergewicht / Zuladung: min. 2075 kg / 525 kg

Kofferraumvolumen: 621–1934 Liter (5-Sitzer)

Bodenfreiheit mm: 215

Böschungswinkel vorne/hinten: 32 Grad (v.) / 25 Grad (h.)

Wattiefe: 700 mm

Max. Anhängelast: 3000 kg

Preis: 67.610 Euro