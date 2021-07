Der Lotus Emira zeigt sich in Goodwood

Lotus nutzt das Goodwood Festival of Speed an diesem Wochenende, um den vorgestern vorgestellten Emira aufzufahren. Der neue Mittelmotor-Sportwagen ist 290 km/h schnell und beschleunigt in unter 4,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Alternativ zum bekannten 3,5-Liter-V6 mit Kompressor und 400 PS steht ein neuer 2,0-Liter-Turbo zur Verfügung, der mit AMG entwickelt wurde. Er leistet 360 PS. Beim Getriebe stehen den Käufern des 4,41 Meter langen und 1,23 Meter flachen Zweisitzers alle Optionen offen: manuelle Schaltung, Automatik und Doppelkupplungsgetriebe.

Die Auslieferung des möglicherweise letzten Lotus mit Verbrennungsmotor beginnt im Frühjahr nächsten Jahres. Die 2,0-Liter-Version folgt im Sommer. Der Einstiegspreis des Emira soll unter 72.000 Euro liegen. (ampnet/jri)