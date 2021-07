Opel bietet auch im kommenden Jahr 170 Ausbildungsplätze an

Im September werden fast 170 junge Menschen bei Opel eine Lehre oder Studium beginnen. Doch schon heute laufen bei dem Autobauer die Vorbereitungen für das nächste Ausbildungsjahr. Auch 2022 sollen dann 120 Nachwuchskräfte bei Opel in Rüsselsheim, 34 im Werk Kaiserslautern und 15 am Standort Eisenach beginnen. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

In Rüsselsheim stehen 69 Ausbildungsplätze in elf verschiedenen technischen und kaufmännischen Berufen zur Verfügung, 36 Plätze in fünf kooperativen Studiengängen (Studium plus Ausbildung) sowie 15 weitere in zwei dualen Studiengängen, bei denen das Studium Praxisphasen bei Opel beinhaltet. Die beiden dualen Studiengänge Fahrzeugsystemtechnik und Elektromobilität an der DHBW Mannheim (seit 2021) und Fahrzeugelektronik–Elektromobilität mit dem Schwerpunkt alternative Antriebe/Embedded IT (ab 2022) an der DHBW Ravensburg sind neu und spiegeln die Transformationen in der Automobilindustrie wider. (ampnet/fw)