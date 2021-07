Der F-Max von Ford ist nun auch in Deutschland zu haben. Die eigens dafür gegründete F-Trucks Deutschland GmbH in Crailsheim bietet den „Truck of the Year 2019“ als Sattelzugmaschine mit zwei Radständen und verschiedenen Ausstattungen an. Der 12,7-Liter-Reihensechszylinder des Ford F-Max 500 4x2 leistet 500 PS (368 kW) und liefert ein maximales Drehmoment von 2500 Newtonmetern. Gebaut wird der F-Max bei Ford Otosan in der Türkei. (ampnet/jri)