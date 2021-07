120 Jahre Motorsport bei Skoda in Wort und Bild

Skoda feiert 120 Jahre Motorsport. Alles begann am 27. Juni 1901. An jenem Tag startete Narcis Podsednicek mit einem Laurin & Klement Motorrad Typ B beim Paris-Berlin-Marathon. In den folgenden Jahren fuhren die Motorräder der damals noch wenig bekannten tschechischen Marke zu zahlreichen Siegen, bevor sich der Hersteller im Jahr 1905 schließlich den inoffiziellen Weltmeistertitel sicherte.

Auch die Automobile des damals jungen Unternehmens bewiesen sowohl bei den Langstrecken- und Bergrennen als auch auf Rundkursen und bei anderen Sportveranstaltungen ihre Siegerqualitäten. Ab 1925 fuhren sie unter dem heutigen Markennamen Erfolge ein, darunter zunächst Klassensiege bei berühmten Veranstaltungen wie der Rallye Monte Carlo oder beim 24-Stunden-Rennen im belgischen Spa-Francorchamps bis hin zu Siegesserien im Rallye-Sport während der 1970er- und 1980er-Jahre. In dieser Zeit gewann Skoda auch den Titel in der Tourenwagen-Europameisterschaft. Heute ist der Fabia Rally2 Evo das motorsportliche Aushängeschild der Marke.



Ausgewählte Meilensteine seiner Motorsporthistorie und Hintergrundgeschichten hat Skoda nun in einer 32-seitigen Broschüre mit vielen illustrierenden Bildern zusammengefasst. Das englischsprachige Booklet ist online auf der Seite www.skodamobil.cz verfügbar. Ebenfalls im Internet (www.skoda-storyboard.com/en) zu finden ist ein Video, in dem Rallye-Fahrer Jan Kopecky fünf legendäre Sportmodelle von Skoda vorstellt. (ampnet/jri)