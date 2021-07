Skoda bekommt einen neuen Deutschland-Chef

Libor Myska wird zum 1. Januar 2022 Sprecher der Geschäfstführung und Chef von Skoda Deutschland. Er folgt auf Frank Jürgens, der vertragsgemäß nach Ablauf von fünf Jahren geht. Der 55-Jährige nutzt Ende August eine konzerninterne Ruhestandsregelung und scheidet aus dem Unternehmen aus. In der Übergangszeit steht Dr. Steffen Spies, der die Finanzen leitet, an der Spitze des erfolgreichsten Importeurs in Deutschland.

Libor Myska leitet am Stammsitz von Skoda in Tschechien die Vertriebssteuerung. Er hat an der TU in Prag Automobilkonstruktion studiert und ist bereits seit 1994 im Unternehmen. Nach Stationen im Controlling war er von 1998 bis 2003 im Vorstand von Skoda in Polen. Von 2008 bis 2011 sowie von 2013 verantwortete Myska die gesamte Vertriebssteuerung. Zwischenzeitlich war er für das Originalteile- und Zubehörgeschäft zuständig. (ampnet/jri)