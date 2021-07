Porsche fordert von Lieferanten die Umstellung auf grünen Strom

Porsche möchte in neun Jahren über die gesamte Wertschöpfungskette bilanziell CO2-neutral sein. Dazu gehört auch die Senkung der Emissionen in der Lieferkette zu. Der Sportwagenhersteller fordert daher künftig von seinen rund 1300 Serienlieferanten den ausschließlichen Einsatz von erneuerbaren Energien zur Fertigung der Bauteile. Dies gilt ab sofort für die Vergabe von Produktionsmaterial für neue Fahrzeugprojekte. Lieferanten, die nicht bereit sind auf zertifizierten Grünstrom umzustellen, werden im Vergabeprozess langfristig nicht mehr berücksichtigt, teilte das Unternehmen mit.

Momentan ist die Lieferkette des Sportwagenherstellers für rund 20 Prozent der Treibhausgasemissionen von Porsche verantwortlich. Dieser Anteil steigt mit der zunehmenden Elektrifizierung perspektivisch auf rund 40 Prozent bis 2030. Die Batteriezellenlieferanten müssen bereits seit vergangenem Jahr grünen Strom einsetzen.



Neben der Lieferkette reduziert Porsche den Kohlendioxidausstoß auch in den eigenen Werken: Der Taycan wird im Werk Zuffenhausen bereits seit Aufnahme der Produktion im Jahr 2019 CO2-neutral gefertigt. Seit 2020 gilt das für den gesamten Stammsitz und damit auch für die Sportwagen 911 und 718. Anfang dieses Jahres kamen das Entwicklungszentrum in Weissach und das Werk in Leipzig hinzu, wo der Macan und der Panamera produziert werden. Damit arbeiten bereits heute alle großen Porsche-Standorte klimaneutral.



Zusätzlich investiert das Unternehmen über die nächsten zehn Jahre mehr als eine Milliarde Euro in Dekarbonisierungsmaßnahmen. So wird der im März vorgestellte Taycan Cross Turismo nach Angaben von Porsche das weltweit erste Fahrzeug sein, das in der gesamten Nutzungsphase CO2-neutral sein soll. Weitere Modellreihen werden folgen. Zudem sollen im Jahr 2030 mehr als 80 Prozent aller neu verkauften Fahrzeuge als rein elektrisches Modell oder als Plug-in-Hybrid ausgeliefert werden. Bereits 2025 soll der Anteil der Neufahrzeuge mit Elektromotor die Hälfte der Produktion ausmachen. (ampnet/jri)