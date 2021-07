Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Das Interview mit Prof. Thomas Koch zum Bemühen der EU, das Elektroauto schöner zu rechnen, steht mit absoluter Rekordzahl bei den Abfragen nun schon die zweite Woche ganz oben in der Statistik, gefolgt – man wundert sich – von einer Wohnwagen-Neuheit. Nehmen wir das Campingthema als Hinweis auf die beginnende Feriensaison, wird auch der Rückgang an Abfragen insgesamt erträglicher.

Von den 322.398 Texten waren dies die Top Ten der Woche:



1. Interview Thomas Koch: „Niemand hat uns bislang widerlegt“

2. Vorstellung Eura Mobil 2022: Raumgewinn für zwei und mehr

3. Tesla in Grünheide (2): Neuer Antrag, alte Sorgen und das große Schweigen

4. Interview Gerhard Reiff: „Ich bin gespannt, wieviel Geschäft sich die Hersteller entgehen lassen"

5. Praxistest Ford Mustang Mach-E: 500 Kilometer sind möglich

6. Fahrbericht Toyota Yaris Cross: Mini-SUV für den urbanen Dschungel

7. Fahrbericht Hyundai Ioniq 5: Stromschlag für die Konkurrenz

8. VW Caddy: Aus Alltrack wird Pan Americana

9. Mit Yamaha-V6 und 900 PS aufs Wasser

10. Irmschers Weiße Flotte ist zurück



395.516 Fotos und Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche als Downloads an unsere Abnehmer aus. Das Onboard-Video vom Porsche 911 GT2 RS bei der Rekordfahrt auf dem Nürburgring blieb diese Woche auf Platz eins, bei den Fotos war das eines des Ferrari 298 GTB. (ampnet/Sm)