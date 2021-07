Skoda Fabia Rally2 mit Elektroantrieb gibt sein Debüt

Die Mortorsportabteilung von Skoda entwickelt gemeinsam mit Kreisel Electric und dem österreichischen Importeur eine vollelektrische Version des Fabia Rally2. Das Fahrzeug wird von einem 860-Volt-Elektromotor mit 260 kW (353 PS) angetrieben. Die Homologation durch den österreichischen Motorsportverband AMF (ÖAMTC) ermöglicht eine Teilnahme an Wettbewerben. Bereits in diesem Monat soll das Fahrzeug in der österreichischen Rallye-Meisterschaft sein Debüt geben.

Der Antriebsstrang des Skoda RE-X1 Kreisel liefert ein Drehmoment von 600 Newtonmetern. Die Lithiumionen-Hochleistungsbatterie von Kreisel hat eine Kapazität von 52,5 kWh. Für eine optimale Leistung ist der Batterieblock so tief wie möglich im Chassis montiert und wird von Shell E-Fluids flüssigkeitsgekühlt. Das erste von Skoda Motorsport gebaute Chassis für das Konzeptfahrzeug ist eine Asphaltversion. Baumschlager Rallye & Racing, der Projektpartner für das Testprogramm und zukünftige Wettbewerbsaktivitäten, hat die Entwicklung des RE-X1 Kreisel bereits auf Schotterstrecken ausgeweitet. (ampnet/jri)