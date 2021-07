Zwei neue Vorstände bei Seat

Seat hat zwei neue Vorstandsmitglieder: David Powels verantwortet ab 1. September die Finanzen und die IT, und Kai Vogler übernimmt im Oktober das Ressort Sales und Marketing.

David Powels folgt auf Carsten Isense, der nach 34 Jahren im VW-Konzern in den Ruhestand geht. Powels stammt aus Südafrika und Er verfügt ebenfalls über mehr als 30 Jahre internationale Erfahrung innerhalb des Konzerns, unter anderem in China, Brasilien, Deutschland und in seinem Heimatland. Seit Ende 2017 ist er First Vice-President und Executive Vice-President für Commercial bei SAIC Volkswagen Automotive in China. David Powels hat einen Abschluss in Commerce der Nelson-Mandela-Universität in Port Elizabeth und war als Wirtschaftsprüfer in Südafrika zugelassen. Powels begann seine Karriere bei Volkswagen Südafrika im Jahr 1989. Nachdem er in Deutschland und Brasilien gearbeitet hatte, wurde er 2007 zum CEO der Volkswagen Group South Africa ernannt. Anschließend war er Präsident und CEO von Volkswagen do Brasil und der Südamerika-Region.



Kai Vogler löst Wayne Griffiths ab, der den Bereich Sales und Marketing neben seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender führt. Vogler ist Fachmann für neue Geschäfts- und Vertriebsmodelle und verfügt über einen umfassenden internationalen Hintergrund. Seit 2019 ist er Regionalleiter Europa der Volkswagen Financial Services AG mit Schwerpunkt Sales und Marketing und mit Gesamtverantwortung für alle europäischen Länder außer Deutschland. Innerhalb des Volkswagen-Konzerns hatte er verschiedene Positionen bei der Volkswagen Financial Services, Volkswagen Moller Bilfinans AS und Porsche Financial Services in Deutschland und Norwegen inne. Kai Vogler erwarb ein Universitätsdiplom in Wirtschaftsinformatik an der Universität Essen.



Powels und Vogler werden direkt an Wayne Griffiths berichten. (ampnet/jri)