Honda und Vattenfall bieten schnelles Laden für zu Hause

Von Honda entwickelt und von Vattenfall vertrieben: der Honda Power Charger S+ (4G) ist ab sofort in Deutschland erhältlich. Die neue Ladestation ermöglicht für alle derzeit in Europa fahrende Elektroautos mit Typ-2-Verbindung schnelles Wechselstrom-Laden für zu Hause. Die maximale Leistung beträgt 7,4 kW (einphasig) oder 22 kW (dreiphasig). Damit soll sich beispielsweise die Batterie des Honda e in 7,1 Stunden zu 100 Prozent aufladen lassen.

Die vom Honda e inspirierte Wallbox ist ab sofort für 1849 Euro plus Installationskosten erhältlich, wobei hier die aktuelle staatliche Förderung in Höhe von 900 Euro abzuziehen ist. Die Lieferung und Installation des Power Chargers erfolgt komplett durch Vattenfall. Das Energieunternehmen überwacht auch den Bestellprozess, die Inbetriebnahme und die Kundenbetreuung. Ein Wechsel des bestehenden Stromtarifs ist dennoch nicht erforderlich. Zudem ist der Power Charger S+ (4G) auf die Einführung weiterer vernetzter Ladelösungen vorbereitet. (ampnet/fw)