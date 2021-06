Polo GTI: Noch nennt VW keine Motorleistung

VW präsentiert den neuen Polo GTI. Die sportliche Speerspitze des Kleinwagen-Bestsellers, der das legendäre Kürzel seit 1998 trägt, basiert wie die im April vorgestellte sechste Baureihe auf dem modularen Querbaukasten (MQB) und soll erstmals auch teilautomatisiertes Fahren ermöglichen, bei dem der optionale Travel Assist bis 210 km/h das Lenken, Bremsen und Beschleunigen übernimmt. Über das Herzstück eines jeden GTI, den Antrieb, schweigen die Wolfsburger jedoch nach wie vor beharrlich.

Nur soviel: Für den Frontantrieb sorgt ein quer eingebauter Turbobenziner mit dualem Einspritzsystem, der die Gänge serienmäßig über ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) wechselt. Insidern zufolge soll es sich dabei um den 2,0-Liter-TSI-Motor des Vorgängers handeln, der nun 207 PS (152 kW) leistet und 320 Newtonmeter Drehmoment erzeugt.



Wie jeder GTI kommt der Viertürer standardmäßig mit einem Sportfahrwerk, das die Karosse um 15 Millimeter tiefer legt. Auch die neuen LED-Matrixscheinwerfer und eine illuminierte Kühlergrill-Querspange als Tagfahrlichtergänzung gehören im neuen Spitzenmodell zur Serie. Auffälligste optische Änderung am Heck sind die neu gestalteten LED-Rückleuchten mit animiertem Brems- und Blinklicht, das mit einer fließenden Lichtbewegung den Fahrtrichtungswechsel anzeigt.



Neben einem spezifischen Stoßfänger bleiben das rote GTI-Logo im Kühlergrill, die Lüftungsgitter in Wabenstruktur und der umlaufende rote Zierstreifen oberhalb der LED-Tagfahrlichtleiste die charakteristischen Insignien des Kleinwagen-Krachers. Das gleiche im Innenraum, wo rote Kontrastnähte im serienmäßigen Multifunktions-Sportlederlenkrad, an der Schalthebelverkleidung und den Sitzaußenflächen zu den typischen GTI- Merkmalen gehören. Das Gepäckraumvolumen beträgt 351 Liter.



Der neue Polo GTI ist in fünf Farben erhältlich, wovon drei optional mit einem kontrastierenden schwarzen Dach kombiniert werden können. Serienmäßig sind 17-Zoll-Leichtmetallräder montiert, gegen Aufpreis gibt es auch 18-Zöller. Wie hoch der sein wird, wie auch generell zum Anschaffungspreis, verliert VW ebenso kein Wort. (ampnet/fw)