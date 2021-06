Vorschau: Power-SUV, Stromer-SUV, Offroad-SUV und 800-Volt-E-Mobilität

Die ersten Proberunden mit getarnten Vorserienmodellen haben wir schon gedreht, den SUV-Rekord auf der Nordschleife hat es vor zwei Wochen seinem Konzernzwilling Audi RS Q8 abgenommen. Mitte nächster Woche nun endlich lässt Porsche die Hüllen seines neuen Cayenne-Topmodells fallen und verrät Namen, Leistungsdaten und Preise.

Ein neues Power-SUV schiebt auch Jaguar mit dem neuen F-Pace-Topmodell SVR an den Start. In der Werkstatt der „Special Vehicle Operations“ ist ein V8-Bolide mit 550 PS entstanden. Erste Fahreindrücke schildert unser Autor Axel F. Busse. Das ein leistungsstarkes SUV auch lokal emissionsfrei unterwegs sein kann, zeigt der Ford Mustang Mach-E. Guido Borck prüft den preislich attraktiven US-Stromer im Praxistest auf seine beeindruckende Reichweite von mehr als 600 Kilometern. Außerdem nimmt er im überarbeiteten Skoda Kodiaq Platz. Das größte SUV der Tschechen erhält ein Facelift mit unter anderem neuem Multimediasystem sowie einem neuen Benzinmotor für das Topmodell RS.



Solche Leistungsexzesse sind echten Geländegängern fremd. Mehr als 20 Jahre lang tourt die Land Rover Experience (LET) mit Offroad-Fans rund um den Globus, um Geländewagen-Abenteuer live zu erleben. Corona-bedingt muss die Tour dieses Jahr ausfallen. Was Teilnehmer im LET Adventure Camp in einem Steinbruch bei Wülfrath statt dessen erlebten, hat Axel F. Busse beobachtet. Und wo er schon mal dabei ist, nimmt er auch gleich noch die Fähigkeiten des Land Rover Defender 90 des kommenden Modelljahres in schwerem Gelände unter die Lupe.



Aber es muss ja nicht immer SUV sein. Hyundai startet mit dem Ionic 5 das erste Modell seiner neuen elektrischen Submarke. Mit 800-Volt-Technologie, futuristischem Design, vier Antriebs- und zwei Batterieoptionen wollen die Koreaner die Elektromobilität neu definieren. Unser Autor Frank Wald wird die ersten Runden damit drehen.



Ohne sie würde in vielen südländischen Metropolen der Verkehr wohl gänzlich zum Erliegen kommen. In Deutschland führen Motorroller als alternatives Fortbewegungsmittel aber eher ein Schattendasein. Doch warum nicht zum Beispiel einen Peugeot Tweet 200 als Zweit- oder Drittfahrzeug? Wir stellen den Scooter im Praxistest einmal näher vor.



In seinem Forum 2021 blickt der Deutsche Verkehrssicherheitsrat auf jene Verkehrswege, die am gefährlichsten sind. Auf Landstraßen sterben jedes Jahr die meisten Menschen: Pro Jahr sind das mehr als die Hälfte aller Getöteten. Welche technischen Möglichkeiten gibt es, Unfälle insbesondere auf Landstraßen zu verhindern, hat sich Michael Kirchberger gefragt.



Darüber hinaus weiß unser Caravan-Experte Neues aus der Wohnmobilbranche zu berichten: Eura Mobil mit seinen Tochtermarken Forster und Karmann starten mit neuen Grundrissen und Einsteigerangeboten in die neue Saison. Wir geben einen Überblick über die Mobil-Palette aus Sprendlingen. Und auch der Fiat Ducato wird technisch erneuert. Mehr Assistenzsysteme und modifizierte Antriebe sollen den erfolgreichen Transporter noch attraktiver machen. Dabei arbeitet das Werk Sevel mit 1300 Fahrzeugen am Tag schon seit Monaten an der absoluten Kapazitätsgrenze.



Außerdem präsentiert Renault in der kommenden Woche seine Elektrostrategie, und bei Mercedes-Benz steht die finale Serienversion des e-Actros auf der Agenda.



Wie gewohnt versorgen wir Sie dazu tagesaktuell mit weiten Meldungen aus der Welt der Autos und Motorräder. Auch die Entwicklungen in der Fahrzeugindustrie und der Verkehrspoltik behalten wir im Blick. (ampnet/fw)