Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Mit Abstand das größte Interesse zog das Interview auf sich, in dem Prof. Thomas Koch bei den Antworten im Detail erläuterte, wie die Politik das Elektroauto mit einem falschen mathematischen Ansatz schöngerechnet hat. 177 Wissenschaftler hatten die Politik jetzt mit einem Brief auf ihren Rechentrick hingewiesen. Peinlich oder dreist?

Von den 345.080 abgerufenen Texten waren dies die Top Ten der Woche:



1. Interview Thomas Koch: „Niemand hat uns bislang widerlegt“

2. Toyota singt das hohe Lied des Wasserstoffs

3. Messerschmitt Kabinenroller: Er ist wieder da

4. Der Mercedes SL: Ausfahrt mit drei Legenden

5. Praxistest Alfa Romeo Stelvio Veloce Ti: Italien auf die knackige Tour

6. E-Mobilität: US-Unternehmer Roger Penske bleibt skeptisch

7. Masterplan Freizeitschifffahrt: Deutschland sticht in See

8. Wolfsburg statt Wörthersee: Der VW Golf GTE Skylight

9. Fahrbericht: Der Mercedes-AMG CLS 53 – schön und souverän

10. Kommentar: Talleyrand und Tellerrand



533.159 Fotos und Videos lieferte unser Server als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Fotos landete der Volkswagen Golf GTI Skylight auf Platz 1, bei den Videos eines von der Kameramitfahrt des Porsche GT 2 bei seinem Nordschleifen-Rekord. (ampnet/Sm)