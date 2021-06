Grenadiere bei der Minenräumung: Ineos kooperiert mit Halo Trust

Die weltgrößte Hilfsorganisation zur Räumung von Landminen, der Halo Trust, entfernt in 25 Ländern die lebensgefährlichen Hinterlassenschaften bewaffneter Konflikte und Bürgerkriege. Zur Unterstützung ihrer Arbeit in den oftmals abgelegensten und ärmsten Gegenden der Welt besitzt die Organisation mehr als 1500 Fahrzeuge, darunter 600 Geländewagen. Doch die Flotte wird nicht jünger. Manche der Offroader sind mehr als 40 Jahre alt. Seit kurzem kooperiert der Halo Trust daher auch mit Ineos Automotive, dem Hersteller des noch nicht auf dem Markt erhältlichen Grenadier.

Die Organisation betreut seit 27 Jahren auch ein Minenräumprojekt in Angola, das durch den Besuch Prinzessin Dianas im Jahr 1997 Bekanntheit erlangte. Dieses Projekt begleitet nun auch Ineos. Durch die Zusammenarbeit profitiert das Unternehmen bei der Entwicklung seines Geländewagens von den Erfahrungen der Minenräumer in abgelegenen Gegenden und schwierigstem Terrain. Im Gegenzug soll der Grenadier an die Bedürfnisse der mehr als 9000 Minenräumer der Organisation angepasst werden, die eine eigene Flotte speziell abgestimmter Fahrzeuge erhält. Für die gefährliche Arbeit der Minenräumung sind zum Beispiel Ankerpunkte für eine Unterbodenpanzerung vorgesehen ebenso wie Verstaumöglichkeiten für die Räumgeräte. Außerdem sollen die Fahrzeuge von Halo Trust als Rettungswagen nutzbar sein, um die Helfer in das nächstgelegene Krankenhaus zu bringen, falls etwas bei der Minenräumung schief geht. Oft sind hier mehrere Stunden Fahrt abseits befestigter Straßen erforderlich.



Das Test- und Entwicklungsprogramm des Grenadier sieht vor, dass mehr als 130 Prototypen in den kommenden zwölf Monaten zum Einsatz kommen. Sie sollen 1,8 Millionen Testkilometer zurücklegen. Darunter fällt auch der Einsatz bei Projekten des Halo Trust, unter anderem im Kosovo. Die Serienproduktion des britischen Geländewagens soll im nächsten Jahr 2022 im ehemaligen Smart-Werk im elsässischen Hambach beginnen. (ampnet/wms)