Kia erweitert die App für Uvo Connect

Kia hat die App seines Telematiksystems Uvo Connect überarbeitet. Die neue Version, die jetzt in den App-Stores von Apple und Google zum Download bereitsteht, präsentiert sich mit übersichtlicherer Grafik, verbesserter Menüstruktur und erweiterter Funktionalität. Das Fahrzeug wird dabei jetzt als Foto in der App angezeigt. Zu den weiteren optischen Veränderungen gehören neu gestaltete Icons. Die Startseite lässt sich individuell anpassen und bietet einen Schnellzugriff auf häufig genutzte Funktionen.

Darüber hinaus können die Nutzer den Verbindungsstatus des Fahrzeugs überprüfen sowie Kalendertermine und Wetterinformationen leichter einsehen. Das überarbeitete Einstellungsmenü ermöglicht auch haptisches Feedback bei der App-Nutzung und ein biometrisches Log-in per Gesichtserkennung oder Fingerabdruck.



Mit der Kia UVO-App lassen sich Daten vom und zum Fahrzeug übertragen und zum Beispiel Informationen wie die Reisestatistik oder der Fahrzeugstatus – von der Türverriegelung bis zur Tank- oder Batteriefüllung – abrufen. Fahrer von Elektrofahrzeugen können damit auch die Klimaanlage fernbedienen, das Laden der Batterie steuern und sich die Restreichweite anzeigen lassen.



Mit der UVO-App lassen sich darüber hinaus geplante Routen an das Navigationssystem des Fahrzeugs schicken und persönliche Einstellungen wie Radio- und Bluetooth-Präferenzen ändern. Zudem lotst die Funktion „Letzte Meile“-Navigation den Fahrer nach dem Parken des Fahrzeugs per Smartphone zur Zieladresse. Und umgekehrt lässt sich mit der Ortungsfunktion der letzte Abstellort des Fahrzeugs wiederfinden. In beiden Fällen können die Nutzer die Kamera zu Hilfe nehmen und per erweiterter Realität (AR) die Navigationshinweise direkt in die Bilder einblenden lassen. (ampnet/jri)