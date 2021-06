Modellpflege für den Dacia Duster

Mit neu gestalteter Frontpartie, überarbeitetem Innenraum und aktualisiertem On-Board-Infotainment fährt der Dacia Duster ab September ins neue Modelljahr. Erkennbar ist er unter anderem an der neuen Lichtsignatur mit LED-Tagfahrlichtern in Form eines waagerechten Y, das sich auch im 3-D-Relief des Kühlergrills wiederfindet. Als erstes Modell der Marke verfügt der Duster über LED-Blinker.

Der neu gestaltete Dachspoiler erhöht in Verbindung mit den optimierten Leichtmetallrädern die Aerodynamik. Dacia spricht von einer Verringerung des CO2-Austoßes um 5,9 Gramm pro Kilometer bei der Allradvariante.



Neue Polsterstoffe, geänderte Kopfstützen und eine neue Mittelkonsole mit verschiebbarer Armlehne und bis zu zwei USB-Schnittstellen werten den Innenraum auf. Dazu gibt es ein neues Mediasystem mit acht Zoll großem Touchscreen, Smartphone-Integration und zwei USB-Anschlüssen. Auf der Benutzeroberfläche lassen sich auch Fahrzeuginformationen und Verbrauchsdaten abrufen. Hinzu kommt bei der Allradversion der 4WD-Monitor, der Auskunft über wichtige Parameter im Gelände gibt. Hierzu zählen die Seitenneigung des Fahrzeugs um die Längsachse (Wankwinkel) und die Neigung des Fahrzeugs an Steigungen und Gefällestrecken (Nickwinkel). Hinzu kommt der Höhenmesser und Kompass.



Auch die Motorenpalette präsentiert sich überarbeitet und effizienter. Unter anderem kombiniert Dacia in dem Kompakt-SUV künftig den Turbobenziner TCe 150 in der Frontantriebsversion mit dem Doppelkupplungsgetriebe. Außerdem erhält die bivalente Flüssiggasvariante TCe 100 Eco-G einen um 50 Prozent auf 62 Liter vergrößerten LPG-Tank. (ampnet/jri)