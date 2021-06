Ford-Fans haben über Sonderedition des Puma ST entschieden

Ford hat heute die Spezifikation eines Sondermodells des Puma ST vorgestellt, bei dem die Marken-Fans ein Wörtchen mitzureden hatten und das ab Ende dieses Jahres in limitierter Stückzahl bestellt werden kann. Innerhalb von zehn Tagen wurden auf Twitter und Instagram fast 275.000 Stimmen für die Gestaltung des Wagens abgegeben. Sie entscheiden am Ende unter anderem über die Außenlackierung sowie die Farbgebung von Komponenten wie etwa den Bremssätteln. Auch der Name des Sondermodells wurde von der Community ausgewählt.

Als Ergebnis des Votings wird das erste Ford-Performance-Modell mit Crowd-Sourced-Design Puma ST „Gold Edition“ heißen und folgende Merkmale aufweisen: Außenlackierung in Schwarz, Bremssättel in Rot, Sicherheitsgurtnähte in Grau, spezielle Außenaufkleber, ST-Abzeichen, Puma-Einstiegszierleisten und ST-Namensschild (youtube.com/watch?v=N4Y4F2oGn8s&t=3s). (ampnet/jri)