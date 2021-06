MG Marvel R Electric kommt im Herbst

MG wird mit dem Marvel R Electric im Herbst sein erstes von vornherein als reines Elektroauto konzipierte Modell auf den Markt bringen. Ursprünglich war der Frühsommer genannt worden. Das 4,67 Meter lange SUV wird es wahlweise mit drei Elektromotoren, permanentem Allradantrieb und einer Maximalleistung von 212 kW (288 PS) sowie als Hecktriebler mit zwei Elektromotoren und 132 kW (180 PS) geben. Beide Versionen haben eine 70-kWh-Lithiumionen-Batterie an Bord, sind schnellladefähig und verfügen über eine Vehcle-to-Load-Funktion zum Aufladen externer Geräte.

Als Reichweite für den Marvel R gibt MG 370 (Allrad) bzw. 400 Kilometer an. Erstaunlich ist die Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h. Den Spurt von 0 auf 100 km/h soll der Marvel R in der Topversion in unter fünf Sekunden erledigen. Etwas weniger beeindruckend sind die maximale Anhängelast von 750 Kilogramm und das Kofferraumvolumen von 357 bis maximal knapp 1400 Litern. Die Version mit Heckantrieb bietet aber noch weitere 150 Liter Stauvolumen in der Front.



Die Listenpreise des Elektro-MG sollen je nach Version zwischen 40.000 und 50.000 Euro liegen. (ampnet/jri)