Mazda-Museum öffnet nach acht Monaten wieder

Das Mazda-Museum Frey in Augsburg öffnet am 24. Juni nach acht Monaten Corona-Pause wieder. Die Fahrzeugsammlung in dem ehemaligen Straßenbahndepot präsentiert sich dabei neu. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf der Karosserieform Kombi. Gezeigt werden acht – teils noch nie ausgestellte – Exponate vom frisch restaurierten, eleganten Mazda 1500 Bertone Kombi, über den Mazda B360 Kombi, Mazda 626, Mazda 818 bis hin zum Mazda RX-4 Station Wagon mit Oberklasse-Flair und Kreiskolbenmotor.

Eine weitere Neuerung ist das „Cosmo Bistro“ mit offener Küche, das während der Pandemie in den Innenhof des Museums eingezogen ist. Es ist montags bis sonnabends von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Das Fahrzeugmuseum, das einzige der Marke außerhalb Japans, befindet sich mitten in der Augsburger Innenstadt (Wertachstraße 29b). Es ist donnerstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.



Für Besitzer eines MX-5 der ersten Generation oder eines RX-7 produziert Mazda nun verschiedene Originalteile nach. Im Angebot sind mehr als 100 Teile für den MX-5 der ersten Generation (NA), darunter auch das Verdeck, Holzlenkrad, Schaltknauf und Original Alufelgen sowie rund 90 Teile für den RX-7 der Baureihen RC und FD. Bestellbar sind die Teile über die Mazda-Händler. (ampnet/jri)