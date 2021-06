Bereits über 1000 Vorbestellungen für den Dacia Spring

Mit dem Dacia Spring kommt im Herbst das günstigste vollwertige Elektroauto auf den deutschen Markt. Über die Online-Option sind bereits über 1000 Vorbestellungen für die Ausführung „Comfort Plus“ eingegangen. Ab sofort kann das Modell auch direkt beim Händler vor Ort bestellt werden. Zudem bieten teilnehmende Autohäuser ab diesem Monat bereits Probefahrten mit der Business-Version an. Sie kommt in anderen europäischen Ländern als Mietwagen und im Carsharing zum Einsatz.

Der Basispreis für den in China gefertigten Dacia Spring beträgt 20.490 Euro (ohne Förderprämie). Das 33 kW (44 PS) starke Auto hat eine Normreichweite von 230 Kilometern, im Stadtverkehr sind es 305 Kilometer. In der Ausstattung Comfort Plus für 21.790 Euro bringt der viertütige und 3,73 Meter kurze Kleinwagen unter anderem ein Sieben-Zoll-Navi mit Touchscreen und Smartphone-Anbindung, eine Einparkhilfe mit Rückfahrkamera und Metallic-Lackierung mit. Hinzu kommen orangefarbene Designakzente in Interieur und Exterieur. Gegen Aufpreis ist eine CCS-Schnellladeoption mit 30 kW Ladeleistung erhältlich. (ampnet/jri)