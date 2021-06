Opel Combo e-Life kann bestellt werden

Bei Opel kann ab sofort der Combo-e Life bestellt werden. Die Markteinführung erfolgt im Herbst. Als Antrieb dient der auch aus anderen Konzernmodellen bekannte 100 kW (136 PS) starke Elektromotor. Gemäß WLTP hat der Combo-e Life mit der 50 kWh großen Lithiumionen-Batterie eine Reichweite von bis zu 280 Kilometern. An einer Schnellladesäule lässt sich die Batterie mit Gleichstrom in rund 30 Minuten bis zu 80 Prozent wieder aufladen.

Der Opel Combo-e Life beschleunigt in 11,7 Sekunden von null auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 135 km/h abgeregelt. Lieferbar ist der Hochdachkombi als Fünf- und Siebensitzer in der 4,40 Meter langen Normal- und in der XL-Version (4,75 Meter). Einstiegspreis liegt bei 38.100 Euro und reduziert sich durch dei Förderprämie auf 28.530 Euro. (ampnet/jri)