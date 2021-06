Toyota und die Haie gehen in die Verlängerung

Toyota bleibt dem Eishockey treu: Die in Köln beheimatete deutsche Zentrale des Automobilherstellers unterstützt den Kölner Eishockey Club (KEC) auch in den kommenden Spielzeiten als Hauptsponsor. Die Partnerschaft besteht seit 2002. Toyota bleibt bei Heimspielen in der Lanxess-Arena präsent und ziert mit seinem Logo die Trikots der Spieler. Über die Kölner Autohäuser Karst und Auto Levy Köln stellt Toyota dem Verein außerdem 50 Fahrzeuge zur Verfügung, die von Spielern und Offiziellen des Clubss genutzt werden. Die langjährige Partnerschaft wird um Themenfelder wie Nachhaltigkeit und Inklusion ausgebaut.

Zudem wird Moritz Müller weiterhin als Toyota-Markenbotschafter unterwegs sein. Der Nationalspieler, der seit 2003 bei den Kölner Haien unter Vertrag steht, spielte in der soeben beendeten WM in Lettland seine neunte Weltmeisterschaft. Sowohl beim Nationalteam als auch beim KEC, wo er Mitte April seinen 900. DEL-Einsatz absolvierte, ist Müller Mannschaftskapitän. (ampnet/jri)