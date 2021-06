Werbeoffensive zum Marktstart des neuen Renault Kangoo

„Beeindruckt“ – mit dieser simplen Botschaft geht ab Juli der neue TV-Spot zum neuen Renault Kangoo bundesweit auf Sendung. Der 30-Sekünder legt den Fokus auf die große Funktionalität des neu aufgelegten Kombivans in jeder Lebenslage. Darüber hinaus wird der Marktstart von einer breit angelegten Werbekampagne begleitet.

Im TV-Spot ist der neue Renault Kangoo in den verschiedensten Situationen zu sehen, die vor allem die Themen Familie, Gemeinschaft, Abenteuer und ein Leben nach eigenen Vorstellungen thematisieren. So sieht man zu Beginn ein Brautpaar in voller Montur von einer Klippe ins Meer springen, gefolgt von einem kleinen Jungen, der im Matsch spielt und dabei vor Freude laut lacht. Parallel dazu startet eine Rundfunkkampagne, die die Neu-für-Alt-Prämie verstärkt in den Vordergrund rückt. Außerdem geht Renault mit einer Display-Ad-Kampagne, Printanzeigen und verschiedenen digitalen Aktivitäten in die Werbeoffensive. (ampnet/fw)