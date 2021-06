Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Wieder fast 900.000 Abrufe in einer Woche erlebte das „Auto-Medienportal.Net“. Daneben nehmen sich die gut 20.000 Abrufe, die unser neues „e-Medienportal.Net“ schaffte, sehr bescheiden aus. Aber es wird, zeigen die steigenden Werte der ersten Tage Präsenz im Netz.

362.170 Texte wurden in der vergangenen Woche beim „Auto-Medienportal“ abgerufen oder heruntergeladen. Das waren die Top Ten:



1. Vorstellung Hobby Beachy: Meeresrauschen auf Rädern

2. Praxistest Crosscamp Opel Zafira Life: Campen auf knappem Raum

3. Praxistest Opel Mokka 1,2 DI Turbo Ultimate: Mehr auf weniger Raum

4. Sebastian Kurz: Der Verbrenner bleibt

5. Nun setzt auch Renault auf Wasserstoff

6. Wortklauberei (17): Vier Türen sind zwei zu viel

7. Auch der Aygo-Nachfolger wird aus Tschechien kommen

8. Grüne Städte für eine saubere Zukunft

9. Fahrbericht Skoda Enyaq iV Sportline 80x: Klare Kante

10. Praxistest Toyota Yaris GR Four: Der Zweitwagen für den Profi



531.804 Fotos und Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere Abnehmer aus. Das erfolgreichste Foto war eines vom Hobby Beachy, das erfolgreichste Video das Footage vom Renault Arkana. (ampnet/Sm)