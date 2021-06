Neuzulassungen: Mercedes-Benz wurde viermal überholt

Im vergangenen Monat hat es in drei Fahrzeugklassen einen neuen Spitzenreiter bei den Nezulassungen gegeben. In allen Fällen wurde ein Mercedes-Benz vom ersten Platz verdrängt. In der Oberklasse überholte der Porsche Taycan die S-Klasse, der Peugeot verdrängte bei den Mini-Vans den Dauerbestseller B-Klasse, und bei den Großraum-Vans holte sich der VW Touran seinen angestammten Platz von der V-Klasse zurück.

Auch den Titel des meistverkauften Plug-in-Hybriden aus dem April verloren die Suttgarter im Mai wieder: Hier setzte sich der VW Golf e-Hybrid an die Spitze. Vergangenen Monat war der GLC vorne gewesen. Beliebtestes Elektroauto blieb nach Angaben des Karftfahrt-Bundesamtes der VW e-Up, zulassungsstärkstes Brennstoffzellenauto der Toyota Mirai. Bei den Gasautos (LPG und CNG) gab es einen markeninternen Wechsel vom Dacia Duster auf den Dacia Sandero. (ampnet/jri)