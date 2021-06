McLaren Elva als Speed Champion für 19,99 Euro

Günstiger kommt man wohl kaum an einen McLaren: Lego legt den Supersportwagen in seiner Reihe „Speed Champions“ auf. Das Modell wurde in enger Abstimmung mit dem britischen Autohersteller entworfen. Die Miniatur setzt sich aus 263 Teilen zusammen und ist 16 Zentimeter lang, sieben Zentimeter breit und vier Zentimeter hoch. Zum Vorbild genommen wurde die Version mit Active-Air-Management-System (AAMS) anstelle einer Windschutzscheibe, das eine „Blase“ um die Insassen bildet und sie so vor dem Fahrtwind schützt.

Der Bausatz ist für Kinder ab sieben Jahren geeignet und kostet 19,99 Euro. Dem Set liegt auch eine Lego-Figur bei, die als Mechaniker und als Fahrer genutzt werden kann. Inspiriert ist sie von Rachel Brown, der leitenden Entwicklungsingenieurin für Ultimate-Modelle bei McLaren Automotive. (ampnet/jri)