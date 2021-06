Citroën C3 mit maritimer Note

In Kooperation mit der maritimen Modemarke Saint James hat Citroën ein gleichnamiges Sondermodell des C3 ins Programm genommen. Die Ausstattung basiert auf dem Topniveau Shine, als Motor dient der 110-PS-Benziner, wahlweise mit Automatik. Kunden haben die Wahl zwischen fünf Karosseriefarben sowie einer Zweifarblackierung bei schwarzem oder weißem Dach. Das Style-Paket Weiß setzt Akzente an Airbump und Nebelscheinwerfern.

Die 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, getönte sowie verbreiterte Radkästen und Seitenschweller sind weitere Merkmale des C3 „Saint James“. Die Sonderedition hat außerdem einen blau-weiß-roten Dachaufkleber mit der Aufschrift „Saint James“. Das Logo des Labels findet sich auch unter den Außenspiegeln und an der Heckscheibe sowie innen am Griff der Fahrertür und unterhalb des Schalthebels. Im Innenraum gibt es die Advanced-Comfort-Sitze. Ein Streifen mit Doppelwinkelmuster und der Aufschrift „Saint James“ im oberen Teil der Rückenlehne und rote Ziernähte oberhalb des Streifens erinnern an Wollspulen und die markentypische Mode im Seemannsstil. Zusätzlich finden sich weiße Ziernähte auf den Sitzen und am Armaturenbrett.



Das Sondermodell ist ab August zum Preis von 20.540 Euro im Handel. (ampnet/jri)