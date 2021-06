Vor dem Urlaub zu Opel

Nach Monaten starker Einschränkungen zieht es viele Menschen wieder in den Urlaub. Das eigene Auto bleibt dabei wieder das bevorzugte Transportmittel. Opel bietet daher für 19,90 einen Vorab-Urlaubs-Check des Fahrzeugs an. Er beinhaltet auch ein drei Monate lang gültiges Garantiezertifikat für relevante Teile wie Bremsen, Stoßdämpfer und Reifen ebenso wie für das Kühlsystem, den Motorölstand und die Batterie sowie die Scheinwerfer- und Handbremseneinstellung. Zusätzlich wird die Windschutzscheibe per Sichtprüfung auf Steinschlag oder andere Schäden untersucht. Außerdem werden die Scheibenwaschanlage und die Wischerblätter kontrolliert.

Der Service erfolgt unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen und der geltenden Corona-Vorschriften. Auf Wunsch wird auch eine Innenraumreinigung und Fahrzeugdesinfektion vorgenommen. Auf Wunsch nimmt die Werkstatt auch eine Überprüfung der Klimaanlage vor, ebenfalls mit Garantiezertifikat.



Last, but not least bietet das Originalzubehörprogramm von Opel eine Reihe nützlicher Produkte für die Urlaubsfahrt: Das reicht von Fahrradträgern über Dachboxen bis hin zu Sonnenblenden für die hinteren Scheiben. Ebenfalls im Angebot sind Sommerreifen inklusive kostenlosem Tausch bei einer Panne und ein Sicherheitspaket mit Warnweste, Verbandkasten und Warndreieck. Für die Elektromodelle empfiehlt sich der Opel-Universal-Charger. Er vereint mit verschiedenen Adaptern die Funktionen von „Mode-2-“ und „Mode-3-Kabeln“ sowie einer Wall Box in einem Gerät. So lässt sich bei Bedarf auch unterwegs so gut wie überall Strom nachladen. (ampnet/jri)