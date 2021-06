Ford begleitet Lebensretter per Video

Unter dem Titel „Lifesavers“ hat Ford eine Youtube-Videoreihe über Lebensretter in sechs europäischen Ländern produziert. Die erste Episode folgt Sarai Granell Vicente, die seit vier Monaten als Sanitäterin in der spanischen Stadt Valencia im Einsatz ist. Nach ihrem Studium startete die junge Frau zunächst eine kaufmännische Laufbahn im Vertrieb, aber egal wie hart sie arbeitete, sie wurde einfach nicht glücklich in diesem Job. So beschloss sie, ihren eigentlichen Traum zu verwirklichen und machte eine Umschulung zur Rettungssanitäterin.

Kameras begleiten sie auf ihrer zwölfstündigen Nachtschicht, dadurch erhalten Zuschauer realistische Einblicke in den Berufsalltag eines Lebensretters. Vom Notfalleinsatz bei einem 96-jährigen Mann mit Atemproblemen bis hin zur Erstversorgung von Personen nach einer Kneipenschlägerei begibt sich Sarai Granell Vicente in eine für sie typische Nachtschicht, angereichert mit Adrenalin, aber auch Momenten der Reflektion. Das Video (https://youtu.be/aYmYEhxiV3g) entstand in Zusammenarbeit mit der Valencia Ambulancias Edetanas und zeigt, dass die junge Frau letztlich immer das gute Gefühl mit nach Hause nehmen kann, dass sie stets das Beste gegeben hat, um anderen Menschen zu helfen.



Die weiteren Filme, die im Abstand von jeweils drei Wochen online gestellt werden, befassen sich unter anderem mit Wasserrettung in Tschechien, dem britischen Derby-Mountain-Rescue-Team und der Feuerwehr in Slowenien. Die Beiträge finden sich auf Youtube sowie auf dem deutschsprachigen Ford-Blog unter https://www.ford.de/ueber-ford/ford-blog/ford-lifesavers. (ampnet/jri)