Toyota Mirai schafft mit einer Füllung über 1000 Kilometer

Toyota hat mit dem Mirai einen Rekord für Wasserstofffahrzeuge aufgestellt. Bei einer Versuchsfahrt in Frankreich kam die Limousine mit einer Wasserstoff-Tankfüllung 1003 Kilometer weit. Der Bordcomputer zeigte anschließend noch eine Restreichweite von neun Kilometern an. Damit kam der Mirai auf öffentlichen Straßen im Süden von Paris sowie in den Regionen Loir-et-Cher und Indre-et-Loire auf einen Durchschnittsverbrauch von 0,55 Kilogramm Wasserstoff pro 100 Kilometer. Die zurückgelegte Distanz und der Verbrauch wurden von einer unabhängigen Behörde zertifiziert.

Betankt wurde das Brennstoffzellenfahrzeug für den Rekordversuch mit grün produziertem Wasserstoff. Die offizielle Normreichweite des von einem 134 kW (182 PS) starken Elektromotor angetriebenen Mirai liegt bei rund 650 Kilometern. Er kann 5,6 Kilogramm Wasserstoff an Bord nehmen. Den Rekordversuch absolvierten die Fahrer mit einem verbrauchsschonenden Fahrstil. Es wurden aber keine Techniken eingesetzt, die nicht auch im Alltag genutzt werden könnten. Einer der vier Fahrer, die den Mirai zum Reichweitenrekord steuerten, war Victorien Erussard, Gründer und Kapitän der „Energy Observer“, eines mit Toyota-Brennstoffzellentechnik ausgerüsteten Katamarans und schwimmenden Forschungslabors. Inzwischen ist aus Energy Observer ein Unternehmen geworden, das sich mit Forschungen und Innovationen im Bereich der Energiewende beschäftigt.



Erst in der vergangenen Woche fand die von Energy Observer organisierte Veranstaltung „Paris de l’hydrogene“ (Paris aus Wasserstoff) statt, bei der wasserstoffbasierte Energie- und Mobilitätslösungen präsentiert wurden. Ein mit Toyota-Brennstoffzellentechnik betriebener Generator ließ dabei den Eiffelturm in Grün leuchten. (ampnet/jri)