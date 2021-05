Opel Corsa-e Rally zur Feuertaufe in Frankreich

Der Opel Corsa-e Rally hat seinen ersten Einsatz bei einem offiziellen Wettbewerb bestanden. Bei der Rallye du Touquet, dem Auftakt der französischen Asphalt-Meisterschaft, fuhren Testpilot Marijan Griebel (32, Hahnweiler) und sein Beifahrer Tobias Braun (26, Bückeburg) als Vorausfahrzeug vor dem Feld der mehr als 200 teilnehmenden Fahrzeuge über die insgesamt elf Wertungsprüfungen.

Für den Corsa-e Rally waren die 131 WP-Kilometer die Feuertaufe vor dem Start des weltweit ersten vollelektrischen Rallye-Markenpokals. 14 Autos mit Teams auf fünf Nationen werden am zweiten Juni-Wochende erstmals beim ADAC-e-Rally-Cup an den Start gehen. Das Rennen wird im Rahmen der Rallye Stemweder Berg ausgetragen.



Den Premierenauftritt des Elektroautos rundete der Klassensieg des neuen Corsa Rally4 in der RC4-Kategorie ab. Das französische Privatteam mit Stéphane Lefebvre und Copilot Gilles De Turckheim setzte sich am Ende mit 15,2 Sekunden Vorsprung durch und feierte damit den ersten Klassensieg für das neue Kundensport-Fahrzeug von Opel in Frankreich. In der Gesamtwertung klassierte sich der Corsa Rally4 als bestes frontangetriebenes Fahrzeug auf einem 19. Rang.



Vom Einsatz des Corsa-e Rally gibt es ein Youtube-Video (www.youtube.com/watch?v=_4Y0KJSCZZM&t=5s). (ampnet/jri)