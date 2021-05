Kia wird im Juli den neuen Sportage vorstellen und hat erste Skizzen veröffentlicht. Auffällig sind unter anderem die betonten Schultern am Heck, ein sichelförniges Element seitlich an der Front und das große gekrümmte Display vor dem Fahrer. Das Kompakt-SUV wird in der fünften Generation erstmals auch eine speziell auf Europa zugeschnittene Version bekommen. Sie wird im September präsentiert. (ampnet/jri)