Neues City-Pedelec von Canyon

An phantasievollen Modellnamen herrscht auch in der Fahrradbranche kein Mangel. „Precede:ON“ nennt Canyon sein neuestes City-Pedelc, das in diesem Jahr schon zwei Designpreise eingefahren hat. Bestückt ist es mit einem Carbon-Rahmen, Bosch-Motor und einem Akku für bis zu 100 Kilometer Reichweite. Das beleuchtete Display kommt ohne sichtbare Kabel aus. Erhältlich ist das Modell mit Diamantrahmen und als Tiefeinsteiger, mit klassischer Kettenschaltung sowie mit der neuartige automatischen Gangschaltung von Enviolo und Riemenantrieb. Das CF 8 mit Kette und klassischer Gangschaltung kostet 3999 Euro, das CF 9 mit Riemen und Nabenschaltung ist für 4999 Euro erhältlich. (ampnet/jri)