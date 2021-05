Top Ten beim „Auto-Medienportal“: Trau, schau wem

Den ersten Platz belegte in der vergangenen Woche unser Interview mit DJV-Chef Frank Überall, der deutliche Kritik an Unternehmen übte, die Marketing und Pressearbeit verschmelzen. Das Thema brennt auch der Redaktion auf den Nägeln – alles Fachautoren, die unter dem Dach der Autoren-Union Mobilität erstklassige journalistische Arbeit leisten und die Werte ihrer Zunft hochhalten wollen: Trau, schau wem.

Von den 400.610 Texten waren dies die Top Ten der Woche:



1. Interview Frank Überall: „Mit diesem Wechsel schießt man sich ins eigene Knie“

2. Einseitiges Verbrennerverbot scheitert am EU-Recht

3. Vom Fußbodenschrubben zum Bugatti ganz nach eigenem Geschmack

4. Praxistest Fiat 500: Knuffig, elektrisch und mit Stil

5. Alpine A110 wird zum rollenden Kunstwerk

6. Audi plant Ladehubs mit Lounge

7. Mit dem Land Rover durch den Sommer

8. Farasis und Geely gründen Batterie-Joint-Venture

9. Interview Jason Castriota: „Ich nenne kein Jahr für den Verbrennerausstieg“

10. VDA vermisst eigene Quote für Wasserstoff und E-Fuels



469.924 Fotos und Videos lieferte der Server als Downloads an unsere Abnehmer aus. Dabei zeigt das Foto der Woche die Audi-Idee von einem Charging-Hub und das erfolgreichste Video den Opel Manta GSe Elektromod. (ampnet/Sm)