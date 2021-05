Volkswagen investiert massiv in deutschen Handel und Vertrieb

Volkswagen will den Handel auf dem deutschen Markt stärken. Dafür investiert das Unternehmen einen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag in den Ausbau des digitalen und stationären Vertriebs. „Deutschland ist unser Heimatmarkt. Wir werden den Vertrieb hier noch einmal deutlich stärken und ihn auch beim Thema Digitalisierung zum Vorbild für andere Märkte machen“, sagt Klaus Zellmer, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei Volkswagen.

Die geplanten Investitionen des Programms fließen unter anderem in die Aufwertung der Autohäuser und Showrooms, eine breit angelegte Trainings-Offensive für die Händler zu Produkten und Services, erweiterte Schulungen rund um die E-Mobilität sowie einen Digitalisierungsschub im Handel und Online-Verkauf. Volkswagen will außerdem seinen Markenauftritt in Deutschland attraktiver gestalten. Die beschlossenen Mittel fließen zusätzlich zu den bereits mit dem Handel vereinbarten Corona-Hilfen.



Als einen ersten Meilenstein des Programms will VW ab Sommer gemeinsam mit dem Handel den Online-Verkauf starten. Im Fokus stehen hier vor allem die Modelle der ID-Familie im Agenturgeschäft. Später soll sukzessive die Online-Vermarktung von neuen und gebrauchten Bestandsfahrzeugen des Handels folgen. (ampnet/fw)