Audi Q7 und Q8 als „Competition Plus“

Audi offeriert den Q7 und den Q8 zum neuen Modelljahr in der Ausführung „Competition Plus“. Zur weiteren Akzentuierung des S-line-Exterieurpakets trägt dabei das Optikpaket „schwarz plus“ bei, das die Frontpartie der Editionsmodelle entsprechend einfärbt. Das Stylepaket Carbon, das für den Q7 bereits optional erhältlich ist, ist hier Standard.

Beide Fahrzeuge stehen auf 21 Zoll großen Aluminiumrädern. Wahlweise sind beim Audi Q7 22 Zoll Räder und beim Q8 sogar 23 Zoll große Räder bestellbar. Während beim Audi Q7 schwarze Zierelemente zur neuen Linie „S line competition plus“ zählen, betont am Heck des Audi Q8 die Stoßleiste im Carbon-Look den Charakter des SUV. Beide Modelle sind mit rot lackierten Bremssätteln ausgestattet und begrüßen ihre Passagiere mit einer LED-Projektion des „S“-Logos.



Dunkle Töne, gezielte Farbakzente, wie etwa rote Dekornähte, die auf Wunsch Sitze und Lederlenkrad veredeln, und die aus den S-Modellen bekannte Carbon-Dekoreinlagen bestimmen das Interieur. Ergänzt wird dies im Stylepaket Carbon durch einen Carboneinsatz für den Shifter.

Der Audi Q7 Competition Plus ist ab 78.170 Euro und der Audi Q8 Competition Plus ab 84.500 Euro erhältlich. Bestellbar sind beide Modelle ab Juni. Die Auslieferung beginnt im Spätsommer. (ampnet/jri)