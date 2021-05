Francois Leboine wechselt zu Stellantis

Francois Leboine (46) ist ab dem 1. Juni Designchef von Fiat und Abarth. Er kommt von Renault.

Francois Leboine ist Absolvent des renommierten Royal College of Art in London. Zu seinen Arbeiten zählen der Renault Twizy und die fünfte Generation des Renault Espace. Als Leiter Exterieur Design war er auch für Clio, Captur und Dacia Sandero verantwortlich. Als Leiter des Renault Advanced Design betreute er die Entwicklung des neuen Renault 5 Prototyp und des Morphoz Concept.



Leboine berichtet an Stellantis Chief Design Officer Jean-Pierre Ploué. (ampnet/jri)