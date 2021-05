Vorschau: Ein Heißsporn, ein Interview, Fischertechnik und vieles mehr

Die Bundestagswahl im September wirft auch in verkehrspolitischen Fragen ihre Schatten voraus. So diskutiert der Verkehrsclub Deutschland mit hochrangigen Politikern und Gästen ein Bundesmobiltätsgesetz, das alle Verkehrsträger gleichberechtigt in den Blick nimmt. Der Verband Zukunft Gas lenkt mit einer Veranstaltung den Blick auf flüssiges Bio-Erdgas als Treibstoff für den Lkw-Fernverkehr. Cupra präsentiert mit dem Born sein erstes reines Elektroauto, und auch eine Auto-Ikone wie der Jeep Wrangler muss sich dem Klimawandel beugen und wird künftig auch als 380 PS starker Plug-in-Hybird über Stock und Stein fahren.

In der Kommunikation der Unternehmen zeichnet sich immer stärker ein Trend ab: Presse- und Marketingabteilungen verschmelzen zunehmend. Letztere gewinnen zunehmend die Deutungshoheit. Walther Wuttke, geschäftsführender Gesellschafter der Autoren-Union Mobilität sprach mit dem DJV-Bundesvorsitzenden Frank Überall darüber, was das für den Journalismus bedeuet.



Limousinen sind doch was für Langweiler. Wenn sie knallrot lackiert sind, 310 PS unter der Haube haben, eine große, schwarze Kühlerschnauze und vierflutige Abgasanlage am Heck tragen, sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Der Audi S3 Limousine jedenfalls gelingt der sportliche Spagat zwischen Hausfreund und Heißsporn – wäre da nicht doch die eine oder andere Nickligkeit, meint unser Autor Frank Wald. Mit einem klangvollen Namen aus der Markenhistorie kehrt Triumph in die Mittelklasse zurück. Die Trident wirft drei Zylinder und einen attraktiven Preis in die Waagschale der umkämpften Mittelklasse. Jens Riedel stellt das neue Einstiegsmodell der Briten im Praxistest vor. Was kann ein Großraumvan mit Elektroantrieb? Dieser Frage ist Michael Kirchberger am Beispiel des Opel Zafira-e nachgegangen. Zum Reisen taugt er kaum, auf der Kurz- und Mittelstrecke entpuppt sich der Wagen jedoch als angenehmer und sogar ausdauernder Begleiter.



Mit den Lockerungen der Corona-Beschränkungen blüht auch der Campingtourismus wieder auf. VW Nutzfahrzeuge versammelt daher vor der Sommersaion fast alle Aus- und Aufbauer des T6, Crafter und Amarok. Der Überblick offenbart erstaunlichen Variantenreichtum und viele enthusiastische Bulli-Fans, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. Doch der Boom fordert seinen Tribut: Während die Autobauer Engpässe wegen des Mangels an Mikrochips erleben, klagen die Wohnmobil-Hersteller über den ausbleibenden Nachschub von Fenstern, Kühlschränken und anderen Zulieferteilen.



„Fischertechnik ist ein Konstruktions-Baukastensystem für Kinder, für die technische Aus- und Weiterbildung und für Forschung und Entwicklung.“ So steht es bei Wikipedia. Wir schauen uns da gerne einmal das „H2 Fuel Cell Car“, das Modell eines Wasserstoffautos, an. Und Hans-Robert Richarz stellt Bugatti-Sammler Manny Khoshbin vor, der sich einen exklusiv für ihn maßgeschneiderten Chiron gegönnt hat.



Darüber hinaus halten wir Sie an sieben Tagen die Woche über die wichtigsten Entwicklungen und Neuheiten in der Auto- und Motorradwelt, der Fahrzeugindustrie und der Verkehrspoltik auf dem Laufenden. (ampnet/jri)