Skoda ist wieder mit auf dem Eis

Zum 29. Mal in Folge unterstützt Skoda die Eishockey-Weltmeisterschaft. Sie beginnt übermorgen in Riga und dauert bis zum 6. Juni. Der Automobilherseller untertsützt die Organisatoren mit 45 Enyaq iV und hält damit den Rekord für das längste Hauptsponsoring in der Geschichte von Sportweltmeisterschaften. Skoda ist zudem exklusiver Partner der IIHF-App, die Eishockey-Fans Hintergrundberichte und Statistiken bietet. Der Liveticker mit Toralarm ermöglicht es den Nutzern, nahezu in Echtzeit das Spielgeschehen zu verfolgen. Außerdem können die Nutzer den Ausgang der Partien tippen und mit Freunden teilen. Die App ist in mehreren Sprachen verfügbar.

Neu in diesem Jahr ist das so genannte Fanboard. Weil Zuschauer die Partien aufgrund der Corona-Pandemie nicht live in der Arena verfolgen können, bietet Skoda den Fans die Möglichkeit, einen Pappaufsteller mit ihrem Foto auf der Tribüne zu platzieren. Auf diese Weise haben bis zu 15.000 Menschen die Möglichkeit, ihr Lieblingsteam vor Ort zu unterstützen. (ampnet/jri)