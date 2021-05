Opel Manta GSe: Kultauto modern interpretiert

Die Elektrifizierung von Oldtimern hat sich zu einem kleinen Nischenprogramm entwickelt. Wie die Restaurierung eines Manta GSi in modifizierter Form (Restomod) aussehen könnte, zeigt Opel mit einem Einzelstück. Der Manta GSe „ElektroMOD“ verbindet die klassische Karosserieform mit dem neuen Vizor-Markengesicht und moderner Antriebstechnik. Mit 108 kW (147 PS) übertrumpft der E-Manta sogar die üblichen 100 kW der Elektroautos von Opel. Der Fahrer hat die Wahl, ob er die vier Gänge per Hand wechselt oder einfach den vierten Gang einlegt und den Rest der Elektronik überlässt. Die Kraft wird an die Hinterachse übertragen.

Die Lithiumionen-Batterie des Show-Cars hat eine Kapazität von 31 kWh und erlaubt damit eine mittlere Reichweite von rund 200 Kilometern. Über den LED-Screen in der Front kann der Manta GSe Botschaften senden wie „I am on a zero e-mission“. Ein breites Pure-Panel wie im Mokka ersetzt im Manta Elektromod die klassischen Rundinstrumente. Hier zeigen zwei integrierte, fahrerorientierte Widescreens mit 12 und 10 Zoll wichtige Informationen zum Auto wie Ladezustand und Reichweite. Die Sportsitze mit ihrer zentralen gelben Dekorlinie sind einst für den Opel Adam S entwickelt worden.



Im Cockpit und an den Türverkleidungen finden sich mattgrau lackierte Flächen, die zu den übrigen gelben und schwarzen Farbelementen im Neoklassiker passen. Der Fahrzeughimmel ist mit Alcantara ausgeschlagen. Die Musik kommt von einer Bluetooth-Box der legendären Verstärkermarke Marshall. (ampnet/jri)