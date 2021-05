Audi on demand jetzt auch als Abo-Modell

Audi baut sein Angebot „Audi on demand“ aus. Neu hinzugekommen ist das Abo-Modell „Audi on demand Subscribe“. Kunden können dabei ein Fahrzeug für vier bis zwölf Monate mieten. Die Buchung kann dabei online ohne Berücksichtigung des Fahrzeugstandorts erfolgen, da das Fahrzeug angeliefert wird. Im Abo-Modell sind die Kosten für Versicherung, Steuern, Wartung oder auch die GEZ inklusive. Der Nutzungszeitraum, die inkludierten Kilometer und die Selbstbehaltsreduktion sind individuell wählbar.

Audi on demand Subscribe ergänzt das bisherige On-demand-Rent-Angebot, das die Kurzzeitmiete von bis zu 28 Tagen ermöglicht. Dieses Angebot für kurzfristige Mobilität ist nun auch mobil über eine App buchbar. Audi on demand Rent ist inzwischen an mehr als 65 Stationen deutschlandweit verfügbar und wird kontinuierlich um das neue Subscribe-Angebot ergänzt. (ampnet/jri)