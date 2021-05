Neuer Renault Kangoo startet ab 23.800 Euro

Renault hat die Preise für den neuen Kangoo bekannt gemacht. Die dritte Generation des Kombivans kommt in Deutschland in der Launch-Ausstattung Edition One TCe 100 zum Einstiegspreis von 23.800 Euro auf den Markt. Die Preise für die Ausführung Intens starten bei 26.700 Euro mit der Motorisierung TCe 130.

Der neue Kangoo fährt bereits in der Einführungsausstattung mit serienmäßigen Voll-LED-Scheinwerfern sowie einer Vielzahl von Fahrerassistenzsystemen, darunter den Notbremsassistenten mit Fußgängererkennung, Spurhaltewarner und Müdigkeitswarner sowie als Neuheit der Toter-Winkel-Assistent. Ebenfalls ab Werk vorhanden ist das Radio R&GO inklusive Smartphone-Anbindung. Als zweiter Turbobenziner stehen der TCe 130 (ab 24.900 Euro) und der Turbodiesel Blue dCi 95 (ab 26.300 Euro) zur Wahl.



Die Ausstattung Intens beinhaltet 17-Zoll-Leichtmetallräder, 2-Zonen-Klimaautomatik, ein schlüsselloses Zugangs- und Startsystem und eine Dachreling, die sich ohne Werkzeug in ein Dachquerträgersystem mit 80 Kilogramm Traglast umwandeln lässt. Auch ein Online-Multimediasystem mit 8-Zoll (20,3-Zentimeter)-Touchscreen, Smartphone-Integration sowie Navigation ist an Bord. Als Motorisierung ist hier neben dem TCe 130 die Dieselvariante Blue dCi 95 (ab 28.100 Euro) verfügbar. (ampnet/fw)