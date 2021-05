VW startet Vorverkauf des neuen Polo

Volkswagen beginnt heute mit dem Vorverkauf des überarbeiteten Polo. Zum Bestellstart ist der Kleinwagen-Bestseller mit drei Motoren, zwei Einliter-Dreizylinder-TSI-Benziner mit 95 PS (70 kW) und 110 PS (81 kW) sowie dem 90 PS (66 kW) Erdgasantrieb, erhältlich.

Neben der neu gestalteten Front- und Heckpartie inklusive neuer LED-Scheinwerfer und – Rückleuchten, fährt der neue Polo im Interieur vor allem mit deutlich mehr Serienausstattung vor. So sind schon in der Basisversion das „Digital Cockpit“, ein neu entworfenes Multifunktionslenkrad, Klimaanlage und die aktuelle Generation der MIB3-Infotainmentsysteme inklusive eSIM an Bord.



Darüber hinaus hat VW die Ausstattungen neu konfiguriert: Neben der Basisversion „Polo“ sind nun die Linien „Life“, „Style“ und „R-Line“ verfügbar. Der Spurhalteassistent „Lane Assist“, das Umfeldbeobachtungssystem „Front Assist“ mit City-Notbremsfunktion sowie die Fußgängererkennung gehören in allen Versionen zur Serie.



Die Preise im Konfigurator beginnen zurzeit ab 20.175 Euro in der Ausstattungsvariante Life. Erst im Juni will VW ein Einstiegsmodell "Fresh" in vier wählbaren Metallic-Lackierungen "zum Kennenlernpreis" für unter 16.000 Euro anbieten. (ampnet/fw)