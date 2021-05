„Auto-Medienportal“ wieder kurz vor der Million

951.466 Abrufe und Downloads in der vergangenen Woche – das „Auto-Medienportal“ schickt sich an, im Rahmen der üblichen Wellenbewegungen der Abrufstatistik zum zweiten Mal die Eine-Million-Grenze zu überschreiten. Dabei wird das Elektro-Tochterportal „e-Medienportal“ beteiligt sein. Ums genauer zu wissen, werden wir eine e-Statistik aufbauen. Wie bei den Autothemen wollen wir auch sehen, wie unser Beitrag zur Elektromobilität bei den Redaktionen ankommt.

Unter den 327.008 abgerufenen und heruntergeladenen Texten sind dies die Top Ten der Himmelfahrts-Woche:



1. Zeitenwende (2): Die Sonne schickt keine Stromrechnung

2. Praxistest Honda Civic Type R GT: Der Schönwetter-Ninja

3. Zeitenwende (1): Ganz ohne Hintergedanken

4. Yamaha überrascht mit der XSR 125

5. VW Polo GTI: Verneigung vor der klassischen Klientel

6. Praxistest Kia Stinger 3.3 T-GDI: Entweder ganz oder gar nicht

7. Watch him: Ford lenkt den Blick auf den Mustang Mach-E

8. Tempo 130 für das Klima?

9. Vorstellung Mercedes Concept EQT: Luxuriöser Familienfreund

10. Der Porsche Macan wird 2023 auch elektrisch



624.458 Fotos und Videos lieferte unser Server als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Fotos war eines des Chevrolet Stingray am erfolgreichsten, bei den Videos eines vom Honda HR-V. (ampnet/Sm)